Ovechkin de retour pour une dernière saison?

Est-ce qu'Alexander Ovechkin reviendra pour une dernière saison avec les Capitals de Washington.

Pourquoi ne pas poser la question à son coéquipier québécois, Hendrix Lapierre?

Écoutez Hendrix Lapierre parler de sa saison, des Capitals et d'Alexander Ovechkin avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Moi, je pense que oui», dit Lapierre, non sans hésitation.

«Honnêtement, je n'étais vraiment pas sûr pendant l'année. Puis, je ne veux pas parler trop vite non plus. Je n'ai vraiment aucune idée. Je pense que même lui ne le sait pas, donc, je le sais encore moins», ajoute-il.

«Mais on dirait qu'à la fin de l'année, juste de la façon dont il se comportait... refuser les poignées de main après les matchs, tout ça... Ou même quand on parlait de la retraite, ou dans les entrevues, peu importe, je pense qu'il a encore faim de buts, il a encore faim de victoires. Je pense qu'il a confiance envers le noyau que les Caps ont réussi à construire pendant des années.»

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