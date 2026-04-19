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En territoire ennemi

Ils livrent 5000 serviettes rouges aux partisans du CH à Tampa Bay

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 avril 2026 15:42

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Ils livrent 5000 serviettes rouges aux partisans du CH à Tampa Bay
Mario Langlois / Cogeco Média

Les administrateurs de la page Instagram Habs Fan TV se sont rendus à Tampa Bay, dimanche, pour offrir 5000 serviettes rouges aux partisans du Tricolore, à quelques heures du premier affrontement de la série face aux Canadiens.

En plus de cette incursion en territoire ennemi, Alex Rougas et Cédric Séguin sont parvenus à faire signer un chandail du Lightning de Tampa Bay avec l'inscription «Habs en 4» par Brayden Point et Oliver Bjorkstrand.

Écoutez Alex Rougas de la page Habs Fan TV discuter de cette opération risquée, dimanche, au micro de Mario Langlois.

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