Deux ambiances différentes à Tampa

Si les joueurs des Canadiens de Montréal étaient tout sourire après leur victoire de la veille à Tampa, ce n'était pas la même chose chez les joueurs du Lightning qui semblaient être sous le coup d'un lendemain de veille.
Écoutez Martin McGuire, présent à Tampa, résumer la journée des Canadiens et du Lightnng au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un entraînement optionnel qui a réuni tout le monde;
- «Deux équipes et deux ambiances complètement différentes. C'était lourd chez le Lightning»
- Aucun changement anticipé chez les Canadiens en vue de mardi;
- Martin St-Louis se penche sur le jeu à cinq contre cinq;
Les commentaires de:
- Zachary Bolduc;
- Alexandre Carrier;
- Cole Caufield;
- Jon Cooper;
- Brandon Hagel;
- Yanni Gourde.