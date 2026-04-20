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Deux ambiances différentes à Tampa

«C'était lourd chez le Lightning» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

0:00
20:17

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 avril 2026 19:34

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«C'était lourd chez le Lightning» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Si les joueurs des Canadiens de Montréal étaient tout sourire après leur victoire de la veille à Tampa, ce n'était pas la même chose chez les joueurs du Lightning qui semblaient être sous le coup d'un lendemain de veille.

Écoutez Martin McGuire, présent à Tampa, résumer la journée des Canadiens et du Lightnng au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un entraînement optionnel qui a réuni tout le monde;
  • «Deux équipes et deux ambiances complètement différentes. C'était lourd chez le Lightning»
  • Aucun changement anticipé chez les Canadiens en vue de mardi;
  • Martin St-Louis se penche sur le jeu à cinq contre cinq;

Les commentaires de:

  • Zachary Bolduc;
  • Alexandre Carrier;
  • Cole Caufield;
  • Jon Cooper;
  • Brandon Hagel;
  • Yanni Gourde.

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