Deux ambiances différentes à Tampa

Si les joueurs des Canadiens de Montréal étaient tout sourire après leur victoire de la veille à Tampa, ce n'était pas la même chose chez les joueurs du Lightning qui semblaient être sous le coup d'un lendemain de veille.

Écoutez Martin McGuire, présent à Tampa, résumer la journée des Canadiens et du Lightnng au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

Un entraînement optionnel qui a réuni tout le monde;

«Deux équipes et deux ambiances complètement différentes. C'était lourd chez le Lightning»

Aucun changement anticipé chez les Canadiens en vue de mardi;

Martin St-Louis se penche sur le jeu à cinq contre cinq;

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