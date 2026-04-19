Premier affrontement Canadiens-Lightning

À quelques heures du premier duel de la série Canadiens–Lightning, Antoine Roussel analyse la préparation des deux équipes.
Il estime que les forces offensives sont comparables, mais souligne que le Tricolore devra accentuer la pression sur la brigade défensive de Tampa Bay pour espérer l’emporter.
En direct de Tampa, le «Rooster» a également assisté aux points de presse des deux entraîneurs-chefs,
Écoutez l'ex-joueur Antoine Roussel discuter du premier match Canadiens-Lightning, dimanche, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
«En attaque, quand tu mets première ligne contre première ligne, ça s'équivaut quasiment. Pour moi, ça va se jouer au niveau de la défensive de Tampa. Est-ce que le Canadien va être capable de soutenir une pression continue sur cette défensive-là? En ayant un bon échec avant, en ayant des bons bâtons, en plaçant des rondelles aux bons endroits. Si tu es capable de les enfermer dans leur territoire et de provoquer des revirements, c'est là que ça va se jouer. Parce que cette équipe-là, au niveau défensif, c'est pas la meilleure. Moi, ça serait ça ma stratégie.»
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