Premier affrontement Canadiens-Lightning

À quelques heures du premier duel de la série Canadiens–Lightning, Antoine Roussel analyse la préparation des deux équipes.

Il estime que les forces offensives sont comparables, mais souligne que le Tricolore devra accentuer la pression sur la brigade défensive de Tampa Bay pour espérer l’emporter.

En direct de Tampa, le «Rooster» a également assisté aux points de presse des deux entraîneurs-chefs,

Écoutez l'ex-joueur Antoine Roussel discuter du premier match Canadiens-Lightning, dimanche, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.