Premier affrontement Canadiens-Lightning

Pour cette édition spéciale des Amateurs de sports, Mario Langlois rassemble le temps d'une table ronde l'ancien du Lightning de Tampa Bay, André Roy, l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, ainsi que les collaborateurs du 98.5 Stéphane Waite et Éric Hoziel.
Au menu:
- L'allégeance d'André Roy est-elle pour le Tricolore ou son ancienne équipe?;
- Éric Hoziel y va de sa prédiction et dresse un parallèle avec les Canadiens de 1981;
- L'importance du premier match d'une série;
- Meneur dans LNH pour les tirs bloqués, la perte de Noah Dobson fait mal au CH;
- Quels joueurs du Lightning les Canadiens devraient-ils cibler?;
- Le Tricolore ne doivt pas chercher à être l'instigateur, selon Stéphane Waite;
- Martin St-Louis devra trouver un deuxième trio qui fonctionne;
- La préparation des gardiens avant une série.
Source: Cogeco Média