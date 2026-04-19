Premier match Canadiens-Lightning

La série opposant les Canadiens de Montréal au Lightning de Tampa Bay s’amorce dimanche, et la formation dirigée par Jon Cooper n'a pas l'intention de sous-estimer le Tricolore.

Si les Canadiens ont la chance de prendre leur revanche de la finale de la coupe Stanley de 2021, les joueurs du Lightning voudront, quant à eux, éviter une quatrième élimination de suite en première ronde.

D'ailleurs, l'entraineur-chef Jon Cooper a sorti ses talents d'acteur devant les journalistes qui l'ont questionné sur la blessure du capitaine Victor Hedman. Ce dernier a patiné dimanche, mais demeure un cas incertain pour le premier match de la série.

Du côté des Canadiens, impossible de savoir si le défenseur Noah Dobson a accompagné l'équipe en Floride.

Écoutez le journaliste de RDS, Luc Gélinas, discuter du premier match de cette série, dimanche, aux Amateurs de sports.

L'entraineur-chef Martin St-Louis et le capitaine Nick Suzuki se sont également adressés aux médias quelques heures avant ce premier affrontement: