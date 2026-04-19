 Aller au contenu
Premier match Canadiens-Lightning

«Montréal est affamé, mais Tampa Bay l'est encore plus qu'avant» -Luc Gélinas

par 98.5

0:00
12:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 avril 2026 15:22

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Montréal est affamé, mais Tampa Bay l'est encore plus qu'avant» -Luc Gélinas
L'entraineur du Lightning, Jon Cooper, voudra éviter une quatrième élimination en première ronde. / La Presse Canadienne

La série opposant les Canadiens de Montréal au Lightning de Tampa Bay s’amorce dimanche, et la formation dirigée par Jon Cooper n'a pas l'intention de sous-estimer le Tricolore.

Si les Canadiens ont la chance de prendre leur revanche de la finale de la coupe Stanley de 2021, les joueurs du Lightning voudront, quant à eux, éviter une quatrième élimination de suite en première ronde.

D'ailleurs, l'entraineur-chef Jon Cooper a sorti ses talents d'acteur devant les journalistes qui l'ont questionné sur la blessure du capitaine Victor Hedman. Ce dernier a patiné dimanche, mais demeure un cas incertain pour le premier match de la série.

Du côté des Canadiens, impossible de savoir si le défenseur Noah Dobson a accompagné l'équipe en Floride.

Écoutez le journaliste de RDS, Luc Gélinas, discuter du premier match de cette série, dimanche, aux Amateurs de sports.

L'entraineur-chef Martin St-Louis et le capitaine Nick Suzuki se sont également adressés aux médias quelques heures avant ce premier affrontement:

  • «On a un groupe affamé, on n'est pas juste là pour participer.» -Martin St-Louis
  • «Mentalement, je pense que notre groupe est à une meilleure place que l'an passé.» -Nick Suzuki

Vous aimerez aussi

Les Canadiens: apprendre du passé et foncer vers l'avant
Le hockey des Canadiens
Les Canadiens: apprendre du passé et foncer vers l'avant
0:00
3:17
«Incroyable! Juraj s'est levé!» -Alexandre Carrier
Le hockey des Canadiens
«Incroyable! Juraj s'est levé!» -Alexandre Carrier
0:00
6:50
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Martin St-Louis doit se trouver un deuxième trio pour remporter cette série»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premier affrontement Canadiens-Lightning
«Martin St-Louis doit se trouver un deuxième trio pour remporter cette série»
Ils livrent 5000 serviettes rouges aux partisans du CH à Tampa Bay
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En territoire ennemi
Ils livrent 5000 serviettes rouges aux partisans du CH à Tampa Bay
«La clé pour le CH, c'est la défensive du Lightning» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premier affrontement Canadiens-Lightning
«La clé pour le CH, c'est la défensive du Lightning» -Antoine Roussel
«TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadien»
Rattrapage
Ça sent la coupe avec Alain Crête
«TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadien»
«Zachary Bolduc pourrait être le Claude Lemieux de 2026» -Tony Marinaro
Rattrapage
Le Premier trio avec Simon Boisvert
«Zachary Bolduc pourrait être le Claude Lemieux de 2026» -Tony Marinaro
La prédiction de Martin McGuire pour la série Canadiens-Lightning
Rattrapage
Séries éliminatoires 2026
La prédiction de Martin McGuire pour la série Canadiens-Lightning
«Victor Hedman n'est toujours pas dans le giron du Lightning» -Luc Gélinas
Rattrapage
Sera-t-il en uniforme face aux Canadiens?
«Victor Hedman n'est toujours pas dans le giron du Lightning» -Luc Gélinas
«ll a la bonne personnalité pour Montréal»: Geoff Molson vante Juraj Slafkovsky
Rattrapage
Le propriétaire des Canadiens fait le point
«ll a la bonne personnalité pour Montréal»: Geoff Molson vante Juraj Slafkovsky
«Pour moi, les Canadiens ont l'avantage», dit Danièle Sauvageau
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Chimie entre les trios
«Pour moi, les Canadiens ont l'avantage», dit Danièle Sauvageau
Kirby Dach: «Il faut qu’il accepte un changement de rôle et de responsabilité»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Attaquant peu offensif
Kirby Dach: «Il faut qu’il accepte un changement de rôle et de responsabilité»
«T'as besoin d'une star, du côté des Blue Jackets», selon Jean-Luc Grand-Pierre
Rattrapage
Bialn de la saison de Columbus
«T'as besoin d'une star, du côté des Blue Jackets», selon Jean-Luc Grand-Pierre
Nouvel entraîneur pour le CF Montréal: «Le premier mot des joueurs: soulagement»
Rattrapage
Vont-ils l'emporter samedi?
Nouvel entraîneur pour le CF Montréal: «Le premier mot des joueurs: soulagement»
«Il faudra trois bon trios qui génèrent de l'offensive» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Analyse de la série Canadiens-Lightning
«Il faudra trois bon trios qui génèrent de l'offensive» -Dany Dubé
«Je ne suis pas surpris que des analystes penchent du côté des Sénateurs»
Rattrapage
À surveiller en séries éliminatoires
«Je ne suis pas surpris que des analystes penchent du côté des Sénateurs»