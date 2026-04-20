Carrière en vogue

Près de 44 000 personnes se sont présentées au Centre de recrutement des forces armées canadiennes en 2025, un plateau jamais atteint auparavant.

Il s'agit d'une nette augmentation par rapport aux 27 000 de 2024 et aux 10 000 enregistrés avant la pandémie.

Les salaires offerts contribuent à l'attractivité des professions au sein de l'armée canadienne.

Écoutez Éric Sauvé, ancien officier des Forces armées canadiennes, discuter du recrutement dans l'armée, lundi, au micro de Philippe Cantin.