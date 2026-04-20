Série Canadiens-Lightning

Les administrateurs de la page Instagram Habs Fan TV se sont déplacés à Tampa Bay dimanche, afin de distribuer 5000 serviettes rouges aux partisans du Tricolore, quelques heures avant le premier match de la série opposant les Canadiens de Montréal au Lightning.

Lors de cette incursion en territoire adverse, Alex Rougas et Cédric Séguin ont aussi réussi un coup d’éclat en faisant autographier un chandail du Lightning portant l’inscription «Habs en 4» par les joueurs Brayden Point et Oliver Bjorkstrand.

Écoutez les fondateurs de Habs Fans TV, Cédric Séguin et Alexandre Rugas, discuter de leur présence au match de dimanche au micro de Philippe Cantin.