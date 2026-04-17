Entre espoir et douleur

L’entrepreneur Georges Karam, connu pour son rôle dans l’émission L’œil du dragon, partage son émotion face à la situation dramatique au Liban.

Libanais d'origine établi au Québec depuis 36 ans, il exprime un mélange d'espoir, porté par les récentes déclarations de Donald Trump, et de lassitude face au concept de «résilience» libanaise, éprouvé par des décennies de conflits.

Il dénonce l'ampleur des bombardements israéliens touchant les civils et les infrastructures, craignant que ces frappes ne ravivent les divisions internes entre Libanais.

Malgré la tragédie, il souligne le rôle vital de la diaspora pour aider le pays à se relever une fois de plus.

Écoutez le point de vue de Georges Karam, homme d’affaires d’origine libanaise et Dragon, vendredi à La commission.