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Entre espoir et douleur

Liban: la résilience à l’épreuve des bombardements incessants

par 98.5

0:00
10:31

Entendu dans

La commission

le 17 avril 2026 12:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Liban: la résilience à l’épreuve des bombardements incessants
La commission / Cogeco Média

L’entrepreneur Georges Karam, connu pour son rôle dans l’émission L’œil du dragon, partage son émotion face à la situation dramatique au Liban.

Libanais d'origine établi au Québec depuis 36 ans, il exprime un mélange d'espoir, porté par les récentes déclarations de Donald Trump, et de lassitude face au concept de «résilience» libanaise, éprouvé par des décennies de conflits.

Il dénonce l'ampleur des bombardements israéliens touchant les civils et les infrastructures, craignant que ces frappes ne ravivent les divisions internes entre Libanais.

Malgré la tragédie, il souligne le rôle vital de la diaspora pour aider le pays à se relever une fois de plus.

Écoutez le point de vue de Georges Karam, homme d’affaires d’origine libanaise et Dragon, vendredi à La commission

«Personnellement, je suis tanné d'écouter ce mot, la résilience, parce qu'à un moment donné, ça suffit. Ça fait 50 quelques années qu'on vit des problèmes politiques et des problèmes de guerre.»

Georges Karam

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