 Aller au contenu
Victoire en prolongation

Une première victoire signée Juraj Slafkovsky contre le Lightning

par 98.5

0:00
6:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 avril 2026 05:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Une première victoire signée Juraj Slafkovsky contre le Lightning
Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal se sont sauvés avec la victoire face au Lightning de Tampa Bay par la marque de 4 à 3 en prolongation, dimanche soir, lors de la première rencontre de la série de première ronde éliminatoire qui oppose les deux équipes.

L'attaquant Juraj Slafkovsky a réussi un tour du chapeau, lui qui a tranché le débat en prolongation avec son troisième de but de la rencontre.

En point de presse, l'entraîneur-chef des Canadiens, Martin St-Louis, a souligné la performance de Slavkovsky.

Le gardien Jakub Dobes a été imposant devant son filet, lui qui a réalisé 20 arrêts.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On revient également sur l'importance de la performance de Nick Suzuki au cours du duel.

Vous aimerez aussi

«Le Canadien a gagné la guerre des unités spéciales»
Le hockey des Canadiens
«Le Canadien a gagné la guerre des unités spéciales»
0:00
7:37
L'effet séries: les Canadiens font l'unanimité sur les réseaux sociaux
Lagacé le matin
L'effet séries: les Canadiens font l'unanimité sur les réseaux sociaux
0:00
4:56
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Wegovy non remboursé au Québec: le coût l'emporte sur les bénéfices médicaux
Rattrapage
Médicaments coupe-faim
Wegovy non remboursé au Québec: le coût l'emporte sur les bénéfices médicaux
Assister au match dans une église: «On fait revivre ces lieux emblématiques»
Rattrapage
Affrontement entre les Canadiens et le Lightning
Assister au match dans une église: «On fait revivre ces lieux emblématiques»
Santé: le Québec s'en tire-t-il mieux qu'on ne le pense?
Rattrapage
En comparaison avec les Français et les Allemands
Santé: le Québec s'en tire-t-il mieux qu'on ne le pense?
Tramway: Luc Ferrandez dénonce «l'instrumentalisation» de la cause des arbres
Rattrapage
Transformer la ville de Québec
Tramway: Luc Ferrandez dénonce «l'instrumentalisation» de la cause des arbres
La «mèresse» de Longueuil, Catherine Fournier, est officiellement maman
Rattrapage
Le petit Henri est né samedi matin
La «mèresse» de Longueuil, Catherine Fournier, est officiellement maman
Le grand retour de Madonna: un vent de nostalgie et d’électro
Rattrapage
«Confessions on the Dance Floor, Part II»
Le grand retour de Madonna: un vent de nostalgie et d’électro
Maison frappée par un crime: l'obligation de divulguer le tout lors de la vente
Rattrapage
L'achat d'une propriété a tourné au vinaigre
Maison frappée par un crime: l'obligation de divulguer le tout lors de la vente
«My Way» de Sinatra: la mystérieuse publication nocturne de Donald Trump
Rattrapage
Message codé ou hymne personnel?
«My Way» de Sinatra: la mystérieuse publication nocturne de Donald Trump
Relations Canada-États-Unis: Mark Carney prépare les esprits au pire
Rattrapage
Le PM s'est adressé aux Canadiens sur YouTube
Relations Canada-États-Unis: Mark Carney prépare les esprits au pire
Le détroit d’Ormuz au cœur des tensions: un «éloge de la folie»
Rattrapage
Une situation extrêmement précaire et incertaine
Le détroit d’Ormuz au cœur des tensions: un «éloge de la folie»
Baisse du prix de l'essence: la taxe de 10 cents a-t-elle bien disparu?
Rattrapage
Suspension de la taxe fédérale d’accise
Baisse du prix de l'essence: la taxe de 10 cents a-t-elle bien disparu?
«Je ne veux pas tuer personne à cause d'un système informatique» -Dre Synnott
Rattrapage
Implantation du Dossier Santé Numérique
«Je ne veux pas tuer personne à cause d'un système informatique» -Dre Synnott
Une première victoire marquée par l'avantage numérique pour le Tricolore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Trois buts de Juraj Slafkovsky
Une première victoire marquée par l'avantage numérique pour le Tricolore
L’IA menace-t-elle l’avenir professionnel des nouveaux diplômés québécois?
Rattrapage
Marché du travail
L’IA menace-t-elle l’avenir professionnel des nouveaux diplômés québécois?
Remaniement ministériel: des visages connus et des «faces de baboune»
Rattrapage
Conseil des ministres
Remaniement ministériel: des visages connus et des «faces de baboune»