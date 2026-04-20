Victoire en prolongation

Les Canadiens de Montréal se sont sauvés avec la victoire face au Lightning de Tampa Bay par la marque de 4 à 3 en prolongation, dimanche soir, lors de la première rencontre de la série de première ronde éliminatoire qui oppose les deux équipes.

L'attaquant Juraj Slafkovsky a réussi un tour du chapeau, lui qui a tranché le débat en prolongation avec son troisième de but de la rencontre.

En point de presse, l'entraîneur-chef des Canadiens, Martin St-Louis, a souligné la performance de Slavkovsky.

Le gardien Jakub Dobes a été imposant devant son filet, lui qui a réalisé 20 arrêts.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On revient également sur l'importance de la performance de Nick Suzuki au cours du duel.