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La science du cerveau

L’enfance humaine: une «anomalie» biologique qui fait notre force

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 avril 2026 09:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
L’enfance humaine: une «anomalie» biologique qui fait notre force
Martin Carli / Cogeco Média

Martin Carli explore une fascinante anomalie de l’évolution: la durée exceptionnelle de l’enfance humaine.

Alors que la plupart des animaux marchent en une heure, l’humain nécessite au moins 25 ans pour achever son développement cérébral.

Cet investissement «risqué» est en réalité la clé de notre domination: une enfance prolongée permet de forger un cerveau ultra-performant et d'apprendre les codes complexes de la vie en société.

Carli souligne également le rôle crucial de la structure sociale, notamment l'effet «grand-mère», qui permet à l'humain de rester fertile malgré la charge colossale que représente l'éducation des petits.

Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique, expliquer le tout vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«La taille [de la tête] grandit plus vite que le corps chez les humains [...] c'est considéré comme étant mignon [...] même ça, c'est fait pour qu'on s'occupe de ces petits êtres-là.»

Martin Carli

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