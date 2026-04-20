À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde les tensions diplomatiques et économiques croissantes entre l'Iran et les États-Unis.

Alors qu'une délégation américaine menée par le vice-président J.D. Vance se dirige vers le Pakistan, le régime iranien a fermé la porte à toute négociation, exigeant au préalable la levée du blocus américain.

Cette impasse a des répercussions directes sur les marchés mondiaux, le prix du baril de pétrole ayant déjà bondi de 5% en raison des menaces pesant sur le détroit d'Ormuz.

Patrick Lagacé souligne que, contrairement à bien d'autres dossiers, Donald Trump peine à tordre le réel dans ce dossier, se butant à des adversaires qui utilisent l'arme économique pour faire pression sur les ménages américains, alors que les prix de l'essence et des denrées alimentaires commencent à grimper aux États-Unis.