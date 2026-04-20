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Des répercussions directes sur les marchés

Une délégation américaine menée par J.D. Vance se dirige vers le Pakistan

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 avril 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

et autres

Une délégation américaine menée par J.D. Vance se dirige vers le Pakistan
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde les tensions diplomatiques et économiques croissantes entre l'Iran et les États-Unis.

Alors qu'une délégation américaine menée par le vice-président J.D. Vance se dirige vers le Pakistan, le régime iranien a fermé la porte à toute négociation, exigeant au préalable la levée du blocus américain.

Cette impasse a des répercussions directes sur les marchés mondiaux, le prix du baril de pétrole ayant déjà bondi de 5% en raison des menaces pesant sur le détroit d'Ormuz.

Patrick Lagacé souligne que, contrairement à bien d'autres dossiers, Donald Trump peine à tordre le réel dans ce dossier, se butant à des adversaires qui utilisent l'arme économique pour faire pression sur les ménages américains, alors que les prix de l'essence et des denrées alimentaires commencent à grimper aux États-Unis.

«Les Américains jouent une sorte de "game" militaire et les Iraniens jouent une "game" économique dans tout ça; ils savent qu'ils peuvent faire souffrir le reste du monde juste en faisant planer des menaces sur le passage des navires dans le détroit d'Ormuz.»

Patrick Lagacé

Autres sujets traités:

  • Inondations au Québec : La situation demeure sous surveillance, particulièrement à Montréal et en Outaouais, où des digues seront rehaussées à L'Île-Bizard;
  • Remaniement à Québec: la première ministre Christine Fréchette annoncera son conseil des ministres mardi;
  • Clivages au Parti libéral: Charles Milliard s'attire les foudres de l'aile anglophone de son parti;
  • Relations Canada-États-Unis: Mark Carney prévient que les liens économiques entre les deux pays sont devenus une faiblesse;
  • Dossier Santé numérique: le député Monsef Derraji s'inquiète de bogues majeurs détectés dans le projet pilote;
  • Santé publique: plus d'une centaine de médecins pressent Christine Fréchette d'agir contre la pollution de la fonderie Horne;
  • Baisse de la taxe sur l'essence: la suspension de la taxe fédérale entre en vigueur aujourd'hui;
  • Un séisme de magnitude 7,5 au Japon force des évacuations;
  • Au Royaume-Uni, les appels à la démission du premier ministre Keir Starmer continuent de se multiplier
  • Le patron de X, Elon Musk, est convoqué par la justice française concernant l'algorithme de sa plateforme et les dérives de son IA «Grok».

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