L'humoriste de la relève Steve Biko fait fureur sur les réseaux sociaux avec un concept pour le moins audacieux: transformer des commentaires racistes publiés sur Facebook en chansons joyeuses et festives.

D'origine camerounaise et installé au Québec depuis neuf ans, Biko utilise l'intelligence artificielle pour composer la musique de ses œuvres, créant un contraste saisissant et déstabilisant entre la dureté des propos dénoncés et la légèreté des mélodies.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Sa vidéo la plus virale s'inspire d'une publication de Bernard Drainville concernant l'immigration. Les commentaires haineux qui en ont découlé sont devenus les paroles d'un «puissant ver d'oreille» qui force l'auditeur à naviguer entre le rire et le malaise.

Pour Steve Biko, c'est une manière d'utiliser l'humour politique pour porter un message plus grand et dénoncer l'inacceptable par l'absurde.