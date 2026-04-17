 Aller au contenu
Commentaires racistes publiés sur Facebook

Steve Biko: quand l'humour dénonce le racisme en musique

par 98.5

0:00
4:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 avril 2026 09:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Steve Biko: quand l'humour dénonce le racisme en musique
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L'humoriste de la relève Steve Biko fait fureur sur les réseaux sociaux avec un concept pour le moins audacieux: transformer des commentaires racistes publiés sur Facebook en chansons joyeuses et festives.

D'origine camerounaise et installé au Québec depuis neuf ans, Biko utilise l'intelligence artificielle pour composer la musique de ses œuvres, créant un contraste saisissant et déstabilisant entre la dureté des propos dénoncés et la légèreté des mélodies.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Sa vidéo la plus virale s'inspire d'une publication de Bernard Drainville concernant l'immigration. Les commentaires haineux qui en ont découlé sont devenus les paroles d'un «puissant ver d'oreille» qui force l'auditeur à naviguer entre le rire et le malaise.

Pour Steve Biko, c'est une manière d'utiliser l'humour politique pour porter un message plus grand et dénoncer l'inacceptable par l'absurde.

Vous aimerez aussi

Bénédicte Décary et François Papineau ont quitté la ville pour vivre en forêt
La commission
Bénédicte Décary et François Papineau ont quitté la ville pour vivre en forêt
0:00
10:29
«Je voulais vraiment essayer de crinquer les joueurs dans le vestiaire»
Le Québec maintenant
«Je voulais vraiment essayer de crinquer les joueurs dans le vestiaire»
0:00
8:29
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Qui est l'homme le plus sexy du Québec?
Rattrapage
Un sujet brûlant
Qui est l'homme le plus sexy du Québec?
Saint-Joseph-du-Lac: Luc Ferrandez dénonce la pression des promoteurs
Rattrapage
Centre commercial ou logements?
Saint-Joseph-du-Lac: Luc Ferrandez dénonce la pression des promoteurs
Économie du travail: pourquoi réduire sa semaine est devenu rentable
Rattrapage
Fonctionnaires et télétravail
Économie du travail: pourquoi réduire sa semaine est devenu rentable
Cessez-le-feu au Liban: un répit fragile dans une région sous tension
Rattrapage
Une situation extrêmement précaire
Cessez-le-feu au Liban: un répit fragile dans une région sous tension
Montréal: Soraya Martinez Ferrada défend l'offre aux cols bleus
Rattrapage
Grève, inondations et terrasses
Montréal: Soraya Martinez Ferrada défend l'offre aux cols bleus
Ottawa veut encadrer la clause dérogatoire: une «bombe» politique
Rattrapage
Des préoccupations juridiques et politiques
Ottawa veut encadrer la clause dérogatoire: une «bombe» politique
Santé: après sept semaines d'attente, Audrey Bouchard reçoit enfin ses résultats
Rattrapage
Cancer du sein et délais inacceptables
Santé: après sept semaines d'attente, Audrey Bouchard reçoit enfin ses résultats
Snapchat: un terrain de chasse inquiétant pour les prédateurs sexuels
Rattrapage
Une infiltration percutante
Snapchat: un terrain de chasse inquiétant pour les prédateurs sexuels
Économie: pourquoi le repreneuriat est la «chance du siècle» pour les jeunes
Rattrapage
Plus de 16 000 entreprises à vendre
Économie: pourquoi le repreneuriat est la «chance du siècle» pour les jeunes
Christine Fréchette: une première semaine au pas de course
Rattrapage
Un agenda extrêmement chargé
Christine Fréchette: une première semaine au pas de course
Métro de Montréal: les joueurs du Tricolore annoncent des stations
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pendant les séries de la LNH
Métro de Montréal: les joueurs du Tricolore annoncent des stations
Séries de la LNH: les prédictions audacieuses de Jean-Michel Bourque
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Première ronde vers la Coupe Stanley
Séries de la LNH: les prédictions audacieuses de Jean-Michel Bourque
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du vendredi 17 avril
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du vendredi 17 avril
Une toute nouvelle chanson pour Céline Dion
Rattrapage
Signée par Jean-Jacques Goldman
Une toute nouvelle chanson pour Céline Dion