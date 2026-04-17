Plus de 43 000 «likes» sur une vidéo récente

Les Canadiens de Montréal semblent très bien maîtriser les réseaux sociaux, notamment avec leur dernière vidéo en partenariat avec la STM, où les joueurs se transforment en annonceurs du métro de Montréal.

Cette stratégie marketing diffère de celle que l'organisation du Tricolore adoptait il y a quelques années en voulant cacher les joueurs le plus possible des médias, selon l'expert en marketing David Juneau.

À son avis, les joueurs dont le français n'est pas leur langue natale font l'effort de connecter avec leurs fans, ce qui leur permet de se rapprocher des partisans.

Écoutez David Juneau, directeur affaires publiques chez AUCOIN Stratégie & Communication, en dire davantage sur le sujet, vendredi, à La commission.