Saint-Jérôme en état d'alerte

Les villes de Montréal, Laval et Saint-Jérôme sont en état d’alerte en raison des crues printanières.

La Ville de Saint-Jérôme a notamment annoncé mercredi la fermeture du pont Viau.

Écoutez Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, brosser le portrait de la situation vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.