Saint-Jérôme en état d'alerte

Les villes de Montréal, Laval et Saint-Jérôme sont en état d’alerte en raison des crues printanières.
La Ville de Saint-Jérôme a notamment annoncé mercredi la fermeture du pont Viau.
Écoutez Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, brosser le portrait de la situation vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le débit a baissé d'environ 10 % depuis hier. Mais le beau temps amène une fonte de neige accélérée plus haut dans les Laurentides, alors on s'attend à ce que l'eau remonte en plus de la pluie annoncée demain. Donc, on est toujours en mode surveillance de la rivière. Le pont demeure fermé et nos équipes demeurent 24/7 sur le terrain, en mode surveillance.»