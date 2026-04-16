Le PC monte dans les sondages

Le Parti québécois semble perdre un peu de terrain avec 29% des intentions de vote et se retrouve derrière les libéraux, qui en obtiennent 32%, selon un sondage Pallas-Data-Qc125 publié jeudi.

Le Parti conservateur du Québec, toutefois, connaît une montée en popularité avec 14% des intentions de vote. Il se situe donc à égalité avec la CAQ et devant Québec solidaire, qui obtient 9% des intentions de vote.

Écoutez Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, en discuter jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.