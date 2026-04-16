Le PC monte dans les sondages

Le Parti québécois semble perdre un peu de terrain avec 29% des intentions de vote et se retrouve derrière les libéraux, qui en obtiennent 32%, selon un sondage Pallas-Data-Qc125 publié jeudi.
Le Parti conservateur du Québec, toutefois, connaît une montée en popularité avec 14% des intentions de vote. Il se situe donc à égalité avec la CAQ et devant Québec solidaire, qui obtient 9% des intentions de vote.
Écoutez Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, en discuter jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les gens cherchaient une alternative à la CAQ. Ils ont été se stationner pendant deux ou trois ans au Parti québécois. Et là, dans la région de Montréal, ils quittent, puis ils s'en vont vers le Parti libéral, puis, à Québec, ils quittent, puis ils s'en vont vers le Parti conservateur du Québec, de façon macro. Les gens cherchent une alternative à la CAQ.»
Il explique ensuite ce qu’il compte mettre en place pour poursuivre l’ascension de sa formation politique.