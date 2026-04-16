Élection québécoise

Au lendemain de la nomination de Christine Fréchette comme première ministre du Québec, un sondage Pallas Data–Qc125–L’actualité place le Parti libéral du Québec en chef de file.

Avec 32 % des intentions de vote, le parti de Charles Milliard talonne désormais le Parti Québécois, qui stagne à 29 % à l'échelle nationale.

De son côté, la Coalition Avenir Québec ne semble pas profiter d'un «effet Fréchette», maintenant ses appuis à 14%, à égalité avec le Parti conservateur du Québec.

Écoutez l'analyse de Philippe J. Fournier, fondateur du site de sondage Qc125, jeudi midi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le statisticien en profite aussi pour révéler la cote de popularité des différents chefs de parti.