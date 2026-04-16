Une réflexion qui vient du coeur

Pourquoi, au Québec, le nom du père est-il plus souvent transmis que celui de la mère? Est-ce une tradition que nous pouvons changer?

C'est du moins ce qu'est venu témoigner Jeremy Ghio-Duchesne, ex-chroniqueur politique, qui a annoncé récemment sur ses réseaux sociaux sa décision de porter les noms de sa mère et de sa grand-mère.

Écoutez Jeremy Ghio-Duchesne discuter de ce choix, jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.