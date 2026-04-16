Une réflexion qui vient du coeur

Pourquoi, au Québec, le nom du père est-il plus souvent transmis que celui de la mère? Est-ce une tradition que nous pouvons changer?
C'est du moins ce qu'est venu témoigner Jeremy Ghio-Duchesne, ex-chroniqueur politique, qui a annoncé récemment sur ses réseaux sociaux sa décision de porter les noms de sa mère et de sa grand-mère.
Écoutez Jeremy Ghio-Duchesne discuter de ce choix, jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Sans rien enlever à mon père, les personnes qui ont joué un grand rôle dans qui je suis et les valeurs que je porte aujourd'hui, c'est ma grand-mère et ma mère. C'est une réflexion qui vient du cœur, et qui vient aussi de discussions avec ma conjointe parce qu'on aimerait ça fonder une famille. Tu te poses des questions, c'est quoi l'héritage que j'aimerais transmettre? On n'est pas là pour transmettre la moitié de notre histoire.»