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Grève, inondations et terrasses

Montréal: Soraya Martinez Ferrada défend l'offre aux cols bleus

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 avril 2026 08:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Montréal: Soraya Martinez Ferrada défend l'offre aux cols bleus
Montréal: Soraya Martinez Ferrada défend l'offre aux cols bleus / Cogeco Média

Alors que près d'un millier de cols bleus manifestent devant l'hôtel de ville pour dénoncer l'impasse des négociations salariales et le recours à la sous-traitance, la mairesse Soraya Martinez Ferrada invite le syndicat à revenir à la table de négociation.

En parallèle, la Ville surveille de près la crue des eaux, anticipant des niveaux records semblables à ceux de 2017 et 2019 dans certains secteurs critiques comme Pierrefonds et Sainte-Geneviève.

Enfin, pour insuffler de la vitalité au centre-ville durant les travaux, la mairesse annonce une réduction symbolique des frais de permis de terrasse, une mesure applaudie par les restaurateurs montréalais.

Écoutez la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«C'est sûr que chaque fois qu'on négocie avec les syndicats, on a en tête que c'est au bout de la ligne le citoyen qui va payer plus de taxes si on veut négocier des offres salariales qu'on ne pourra pas supporter sur le long terme.»

Soraya Martinez Ferrada

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