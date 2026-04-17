Grève, inondations et terrasses

Alors que près d'un millier de cols bleus manifestent devant l'hôtel de ville pour dénoncer l'impasse des négociations salariales et le recours à la sous-traitance, la mairesse Soraya Martinez Ferrada invite le syndicat à revenir à la table de négociation.

En parallèle, la Ville surveille de près la crue des eaux, anticipant des niveaux records semblables à ceux de 2017 et 2019 dans certains secteurs critiques comme Pierrefonds et Sainte-Geneviève.

Enfin, pour insuffler de la vitalité au centre-ville durant les travaux, la mairesse annonce une réduction symbolique des frais de permis de terrasse, une mesure applaudie par les restaurateurs montréalais.

Écoutez la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.