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Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du vendredi 17 avril

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 avril 2026 06:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du vendredi 17 avril
L'énigme du jour / Cogeco Média

Écoutez l'énigme du vendredi 17 avril à l'émission de Patrick Lagacé.

Voici d'ailleurs la réponse à l’énigme de jeudi: «REM».

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