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Le calendrier des séries de la LNH est officiellement dévoilé

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 avril 2026 05:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le calendrier des séries de la LNH est officiellement dévoilé
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les hostilités des séries éliminatoires commenceront dès samedi après-midi avec le duel Sénateurs-Hurricanes dans la LNH.

Pour les partisans montréalais, il faudra attendre à 17h45 dimanche pour que le Canadien entame son parcours éliminatoire contre le Lightning de Tampa Bay.

Écoutez Jean-Michel Bourque annoncer le début des choses sérieuses dans la LNH, vendredi matin, avec l'animateur Patrick Lagacé.

Le Tricolore, qui s'est entraîné à Brossard, a reçu une excellente nouvelle avec le retour à l'entraînement d'Alexandre Carrier. Sa présence est jugée cruciale, car il est l'un des rares droitiers disponibles dans la brigade défensive, alors que Noah Dobson est toujours blessé.

Malgré l'expérience du Lightning, le clan montréalais demeure confiant:

«On ne s’en fait pas avec l’expérience, on respecte ça [...] c’est une équipe vétérante qui a beaucoup d’expérience, on va aller jouer au hockey.»

Martin St-Louis, entraîneur des Canadiens de Montréal

Autres sujets traités:

  • Les Blue Jays en difficulté;
  • Dernier match à domicile de la Victoire de Montréal;
  • Marie-Philip Poulin a patiné en solitaire cette semaine.

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