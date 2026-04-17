Le calendrier des séries de la LNH est officiellement dévoilé

Les hostilités des séries éliminatoires commenceront dès samedi après-midi avec le duel Sénateurs-Hurricanes dans la LNH.

Pour les partisans montréalais, il faudra attendre à 17h45 dimanche pour que le Canadien entame son parcours éliminatoire contre le Lightning de Tampa Bay.

Écoutez Jean-Michel Bourque annoncer le début des choses sérieuses dans la LNH, vendredi matin, avec l'animateur Patrick Lagacé.

Le Tricolore, qui s'est entraîné à Brossard, a reçu une excellente nouvelle avec le retour à l'entraînement d'Alexandre Carrier. Sa présence est jugée cruciale, car il est l'un des rares droitiers disponibles dans la brigade défensive, alors que Noah Dobson est toujours blessé.

Malgré l'expérience du Lightning, le clan montréalais demeure confiant: