À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde la gestion de la crue printanière, alors que la mairesse Soraya Martinez Ferrada a confirmé que Montréal passait en niveau d’alerte 3.

Avec les précipitations attendues ce week-end et la fonte des neiges qui s'accélère au nord, le Service d'incendie de la Ville de Montréal coordonne le déploiement des équipes dans les arrondissements riverains.

Luc Bourassa, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, précise que la rivière des Outaouais et plusieurs cours d'eau des Laurentides sont sous haute surveillance. Bien qu'un répit soit observé vendredi, un nouveau système météo pourrait laisser de 15 à 25 mm de pluie dès samedi midi, ce qui risque de gonfler davantage des rivières déjà critiques, comme la rivière du Diable et la rivière du Nord.

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