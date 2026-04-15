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Droit au but avec José Théodore

«Tampa va gagner: je n’aime pas comment les Canadiens ont fini la saison»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 avril 2026 19:49

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Tampa va gagner: je n’aime pas comment les Canadiens ont fini la saison»
Droit au but avec José Théodore / Cogeco Média

Si le cœur de José Théodore penche en faveur du Tricolore, sa tête, elle, donne l'avantage au Lightning de Tampa Bay en vue du premier tour des séries éliminatoires qui débutera ce dimanche.

Écoutez les explications du chroniqueur José Théodore, mercredi, au micro de Mario Langlois.

«Mon cœur est avec le Canadien, mais je suis obligé de dire que Tampa va gagner la série. »

José Théodore

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