Droit au but avec José Théodore

Si le cœur de José Théodore penche en faveur du Tricolore, sa tête, elle, donne l'avantage au Lightning de Tampa Bay en vue du premier tour des séries éliminatoires qui débutera ce dimanche.
Écoutez les explications du chroniqueur José Théodore, mercredi, au micro de Mario Langlois.
«Mon cœur est avec le Canadien, mais je suis obligé de dire que Tampa va gagner la série. »
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