Dès dimanche, face au Lightning

Les séries débuteront ce dimanche pour le Tricolore, qui affrontera le Lightning de Tampa Bay en première ronde.

Pour l'ancien entraîneur des gardiens Stéphane Waite, le fait de ne pas avoir l'avantage de la glace n'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire.

Écoutez les explications du chroniqueur Stéphane Waite, mercredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

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