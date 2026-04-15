 Aller au contenu
Dès dimanche, face au Lightning

«Je ne suis pas malheureux que les Canadiens commencent sur la route»

par 98.5

0:00
19:08

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 avril 2026 19:24

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Je ne suis pas malheureux que les Canadiens commencent sur la route»
Stéphane Waite / Cogeco Média

Les séries débuteront ce dimanche pour le Tricolore, qui affrontera le Lightning de Tampa Bay en première ronde.

Pour l'ancien entraîneur des gardiens Stéphane Waite, le fait de ne pas avoir l'avantage de la glace n'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire.

Écoutez les explications du chroniqueur Stéphane Waite, mercredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

Autres sujets abordés

  • Le facteur Victor Hedman pourrait changer la donne dans cette série.
  • Le deuxième trio n'a pas livré la marchandise en fin de saison, selon Stéphane Waite.
  • Reinbacher ou Carrier?

Vous aimerez aussi

Les Canadiens mieux équipés qu'en 2021 face au Lightning
Le Québec maintenant
Les Canadiens mieux équipés qu'en 2021 face au Lightning
0:00
8:14
Le blitz du match Canadiens-Flyers
Le hockey des Canadiens
Le blitz du match Canadiens-Flyers
0:00
8:08
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Mon père était ému»: Jérôme Charlebois revisite «Je reviendrai à Montréal»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pour les séries éliminatoires
«Mon père était ému»: Jérôme Charlebois revisite «Je reviendrai à Montréal»
Chaque match de séries rapporte de 6 à 8 M$ au centre-ville de Montréal
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Chaque match de séries rapporte de 6 à 8 M$ au centre-ville de Montréal
«Marco Donadel ne tirait pas profit des dernières acquisitions du CF»
Rattrapage
Selon Wandrille Lefèvre
«Marco Donadel ne tirait pas profit des dernières acquisitions du CF»
«On a confiance en lui»: Mathieu Olivier réagit à la sortie de Rick Bowness
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Blue Jackets de Columbus
«On a confiance en lui»: Mathieu Olivier réagit à la sortie de Rick Bowness
«Tampa va gagner: je n’aime pas comment les Canadiens ont fini la saison»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Droit au but avec José Théodore
«Tampa va gagner: je n’aime pas comment les Canadiens ont fini la saison»
Bruny Surin lance sa propre académie de sprint
Rattrapage
Accompagnement de jeunes athlètes
Bruny Surin lance sa propre académie de sprint
«J'ai vu un peu de frustration dans le jeu de Dobes»
Rattrapage
Performances des gardiens
«J'ai vu un peu de frustration dans le jeu de Dobes»
Décision de Michael Hage:«C'est un marathon, pas un sprint» -Pat Brisson
Rattrapage
Retour avec Michigan
Décision de Michael Hage:«C'est un marathon, pas un sprint» -Pat Brisson
«D'un point de vue technique, Tyson Fury était dans une classe à part»
Rattrapage
Victoire face à Makhmudov
«D'un point de vue technique, Tyson Fury était dans une classe à part»
Rory Mcllroy de nouveau champion du Tournoi des Maîtres
Rattrapage
Devant l'Américain Scheffler
Rory Mcllroy de nouveau champion du Tournoi des Maîtres
«Suzuki est le meilleur joueur de centre des Canadiens que j'ai vu jouer»
Rattrapage
Saison de 100 points
«Suzuki est le meilleur joueur de centre des Canadiens que j'ai vu jouer»
«Si Donadel avait une meilleure équipe, les résultats seraient-ils différents?»
Rattrapage
Congédiement de l'entraineur-chef
«Si Donadel avait une meilleure équipe, les résultats seraient-ils différents?»
Objectif face au Flyers: obtenir l'avantage de la glace pour les séries
Rattrapage
Dernier match de la saison régulière
Objectif face au Flyers: obtenir l'avantage de la glace pour les séries
Ça sent la coupe, avec Stéphane Fiset!
Rattrapage
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Stéphane Fiset!