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Accompagnement de jeunes athlètes

Bruny Surin lance sa propre académie de sprint

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 avril 2026 20:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Bruny Surin lance sa propre académie de sprint
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Le sprinter Bruny Surin, toujours détenteur du record canadien au 100 m, lance l’Académie de sprint Bruny Surin. Son objectif : former le prochain champion de sprint, ici, au Québec. 

Ces formations s'adressent aux jeunes athlètes de différentes disciplines qui souhaitent améliorer leurs compétentes athlétiques pour potentiellement leur ouvrir les portes au niveau universitaire ou professionnel.

L'ancien champion olympique ne cache pas son rêve de voir un Québécois devenir la prochaine vedette du sprint.

Écoutez Bruny Surin discuter du lancement de son académie de sprint, lundi, au micro de Mario Langlois.

«Il y a beaucoup de parents qui me contactaient pour avoir des conseils et des plans d'entraînement pour leurs enfants. J'ai toujours voulu m'impliquer dans le coaching. Ça fait quelques mois qu'on a lancé l'académie tranquillement. On a déjà des jeunes qui sont dans le hockey, le football ou le basketball. C'est vraiment un plaisir de les accompagner. Il y en a plusieurs qui veulent poursuivre jusqu'à l'université. Il y en a qui veulent être professionnels. Avec l'expertise qu'on a, on essaie de les encadrer du mieux qu'on peut.»

Bruny Surin

Autre sujet abordé:

  • Le prodige australien Gout Gout, plus rapide qu'Usain Bolt au même âge.

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