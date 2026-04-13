Accompagnement de jeunes athlètes

Le sprinter Bruny Surin, toujours détenteur du record canadien au 100 m, lance l’Académie de sprint Bruny Surin. Son objectif : former le prochain champion de sprint, ici, au Québec.

Ces formations s'adressent aux jeunes athlètes de différentes disciplines qui souhaitent améliorer leurs compétentes athlétiques pour potentiellement leur ouvrir les portes au niveau universitaire ou professionnel.

L'ancien champion olympique ne cache pas son rêve de voir un Québécois devenir la prochaine vedette du sprint.

Écoutez Bruny Surin discuter du lancement de son académie de sprint, lundi, au micro de Mario Langlois.