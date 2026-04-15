«Ces gars-là s’en foutent. Perdre n’est pas assez important pour eux.» Voilà les propos percutants tenus par l'entraîneur-chef des Blue Jackets, Rick Bowness, après avoir vu son équipe être officiellement exclue des séries éliminatoires, mardi dernier.

Si Mathieu Olivier avoue ne pas être d'accord avec l'affirmation de son entraîneur, il ne le lance pas sous l'autobus pour autant.

Selon lui, Rick Bowness demeure l'homme de confiance de la troupe de l'Ohio et il jure que son opinion est partagée par ses coéquipiers.

Écoutez l'attaquant des Blue Jackets de Columbus commenter la fin de saison de son équipe au micro de Mario Langlois, mercredi.