De 15 à 25 mm de pluie d'ici vendredi

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde la situation précaire des cours d'eau alors que les villes de Montréal et de Laval activent leurs plans d'intervention.
La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a d'ailleurs précisé que les autorités n'avaient pas attendu la crue pour agir de façon préventive. Cette vigilance est de mise, puisque de 15 à 25 mm de pluie sont attendus d'ici vendredi, compliquant la tâche des municipalités, alors que les cols bleus sont en grève jusqu'à samedi.
On aborde aussi l’assermentation de Christine Fréchette comme première ministre du Québec. Devenue la 33e personne et la deuxième femme à occuper ce poste, elle se présente comme la première représentante de la «génération X» à la tête de l'État.
Bien qu'elle promette de défendre la langue française et la laïcité, un récent sondage montre qu'il n'y a pas encore d'«effet Fréchette» pour la CAQ, qui stagne à 14 % d'intentions de vote.
Autres sujets traités:
- Laïcité dans les écoles: le Centre de services scolaire de Montréal a licencié environ 150 employés refusant de retirer leurs signes religieux;
- Déficit routier et péages: Devant un déficit de 24 milliards $ pour l'entretien des routes, on considère le retour du péage comme une option sérieuse;
- Nids-de-poule à Joliette: la Ville de Joliette dénonce l'inaction du gouvernement provincial;
- Chaleur record à New York;
- Une rencontre diplomatique est prévue entre Benyamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun;
- Le gouvernement fédéral envisage de restreindre l'accès aux plateformes numériques pour les jeunes de moins de 16 ans.