De 15 à 25 mm de pluie d'ici vendredi

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde la situation précaire des cours d'eau alors que les villes de Montréal et de Laval activent leurs plans d'intervention.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a d'ailleurs précisé que les autorités n'avaient pas attendu la crue pour agir de façon préventive. Cette vigilance est de mise, puisque de 15 à 25 mm de pluie sont attendus d'ici vendredi, compliquant la tâche des municipalités, alors que les cols bleus sont en grève jusqu'à samedi.

On aborde aussi l’assermentation de Christine Fréchette comme première ministre du Québec. Devenue la 33e personne et la deuxième femme à occuper ce poste, elle se présente comme la première représentante de la «génération X» à la tête de l'État.

Bien qu'elle promette de défendre la langue française et la laïcité, un récent sondage montre qu'il n'y a pas encore d'«effet Fréchette» pour la CAQ, qui stagne à 14 % d'intentions de vote.

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