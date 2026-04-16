Un retour aux sources pour Madonna

La reine de la pop, Madonna a confirmé la suite de son album culte de 2005, Confessions on a Dance Floor.
Ce projet, réalisé en collaboration avec le producteur Stuart Price, promet un retour à l'électro-pop et au disco qui a marqué le début des années 2000.
Madonna décrit la piste de danse non pas comme un lieu superficiel, mais comme un « espace d'art » permettant de repousser ses limites.
Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
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