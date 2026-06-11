Fin de la session parlementaire

Alors que la session parlementaire tire à sa fin, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s'est avoué vaincu en conférence de presse en annonçant qu'il renonçait à son projet de constitution du Québec.

Le député, qui est également ministre des Affaires constitutionnelles, n'est pas parvenu à convaincre les partis de l'opposition de consentir à l'adoption du projet de loi avant la fin des travaux parlementaires.

Depuis son dépôt en octobre dernier, le député de Borduas a dû défendre à maintes reprises ce projet de loi, qui a essuyé bon nombre de critiques.

Écoutez les différentes réactions sur nos ondes à cet échec du projet de constitution du gouvernement caquiste.