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Fin de la session parlementaire

Le projet de constitution de la CAQ meurt dans l'œuf

par 98.5 | Modifié le 11 juin 2026 à 16:49

Le projet de constitution de la CAQ meurt dans l'œuf
Le ministre n'a pas été en mesure de convaincre les partis de l'opposition. / La Presse Canadienne

À écouter

Le ministre Jolin-Barrette abandonne son projet de constitution

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
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Alors que la session parlementaire tire à sa fin, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s'est avoué vaincu en conférence de presse en annonçant qu'il renonçait à son projet de constitution du Québec.

Le député, qui est également ministre des Affaires constitutionnelles, n'est pas parvenu à convaincre les partis de l'opposition de consentir à l'adoption du projet de loi avant la fin des travaux parlementaires.

Depuis son dépôt en octobre dernier, le député de Borduas a dû défendre à maintes reprises ce projet de loi, qui a essuyé bon nombre de critiques.

Écoutez les différentes réactions sur nos ondes à cet échec du projet de constitution du gouvernement caquiste.

À écouter

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Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
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Philippe Cantin
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