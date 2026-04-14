La pause olympique a bien servi aux Flyers de Philadelphie, estime leur directeur général, Daniel Brière. C'est 2 à 0 pour l'équipe après la première période de jeu contre les Canadiens, mardi, soir, en Pennsylvanie.

Il mentionne que de nombreuses équipes de la LNH ont été surprises de leurs performances en deuxième moitié de saison.

Le DG aborde aussi la participation des jeunes recrues de sa formation aux prochaines séries éliminatoires.

Écoutez le directeur général des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, faire l'analyse de la saison au premier entracte du match Canadiens-Flyers, mardi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.