Direction Tampa en début de séries

Les Canadiens de Montréal ont été vaincus par les Flyers de Philadelphie par la marque de 4 à 2, mardi, lors de leur dernier match de la saison régulière, en Pennsylvanie.
Les trois avantages numériques et les 29 tirs du CH n’ont pas été suffisants pour l’emporter devant des Flyers visiblement motivés, qui eux ont lancé 25 tirs au filet.
Les Canadiens confirment officiellement leur troisième position dans la Division Atlantique. La formation de Martin St-Louis jouera donc son premier match de séries éliminatoires à Tampa Bay, face au Lightning.
Le Tricolore peut se targuer d’avoir offert à ses partisans une saison plus que mémorable, notamment grâce aux 51 buts de Cole Caufield et aux 101 points de Nick Suzuki. L'équipe la termine avec une fiche de 48-24-10 et 106 points au classement.
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Déroulement du match
Première période
Nick Seeler des Flyers est pris en défaut et écope d'une pénalité pour bâton élevé après seulement 21 secondes d’écoulées au match.
Le CH n'arrive pas à percer le but, mais a déjà 4 tirs au compteur.
À 15:54, Jakub Dobes vole un but à Matvei Michkov, seul, en échappée.
Philadelphie continue à mettre de la pression sur nos Canadiens, alors que Porter Martone fait passer une rondelle sous les jambières du gardien de Montréal. C'est 1 à 0 pour les Flyers.
Les Canadiens conservent-ils leur énergie pour les séries?
À 5:18, le joueur des Flyers, Oliver Bonk, double l'avance de son équipe, c'est 2 à 0.
C'est ainsi que se termine les 20 premières minutes de jeu, c'est une première période à oublier pour la formation de Martin St-Louis.
Les tirs: 12 pour le CH et 8 pour les Flyers.
Deuxième période
Les Flyers poursuivent leur fronde en début de deuxième tiers avec plusieurs occasions de marquer, mais Jakub Dobes résiste.
Quelques minutes plus tard, Kirby Dach tombe par terre et revient sur le banc péniblement. Il semble être correct pour continuer à jouer le reste de la partie.
Et le but! Brendan Gallagher laisse sa marque à 13:11 en surprenant le gardien Samuel Ersson avec un tir à la gauche de ce dernier. L'écart se réduit, c'est 2 à 1.
Quelle chance de marquer 10:12 pour Jake Evans devant Samuel Ersson, qui arrête la rondelle. C'est raté.
À 6:08, l'attaquant des Flyers, Matvei Michkov, profite d'un retour de rondelle et donne un but à son équipe. La marque est de 3 à 1 en faveur des Philadelphiens.
Les Canadiens se retrouvent en jeu de puissance avec quelques minutes seulement à faire à la deuxième période.
Les deux minutes d'avantage numérique s'écoulent et aucun but n'a été compté.
Il en fallait toutefois peu pour qu'à 10 secondes de la fin, nulle autre que Jake Evans plonge pour remettre une rondelle dans le filet des Flyers, quel but!
C'est donc 3 à 2 après 40 minutes de jeu.
Troisième période
Les Canadiens vont pour une troisième fois dans ce match en supériorité numérique, après obstruction chez l'adversaire.
Le tout ne se traduit pas par un quelconque but, le Tricolore étant toutefois plus offensif en début de troisième période qu'il ne l'était depuis le début de la partie.
À 9:42, le «goaler» Samuel Ersson reste de marbre devant un lancer du poignet d'Oliver Kapanen des Caandiens.
La bagarre éclate entre les deux équipes. Elles jouent à quatre contre quatre pendant les deux minutes qui suivent.
À 8:00 Alex Bump porte la marque à 4-2 en faveur des Flyers, après avoir tiré devant un Jakub Dobes caché par ses coéquipiers.
Montréal tente tant bien que mal de marquer en retirant Jakub Dobes des buts, mais sans succès.
La saison des Canadiens se termine avec une défaite de 4 à 2 contre les Flyers de Philadelphie.