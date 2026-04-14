Direction Tampa en début de séries

Les Canadiens de Montréal ont été vaincus par les Flyers de Philadelphie par la marque de 4 à 2, mardi, lors de leur dernier match de la saison régulière, en Pennsylvanie.

Les trois avantages numériques et les 29 tirs du CH n’ont pas été suffisants pour l’emporter devant des Flyers visiblement motivés, qui eux ont lancé 25 tirs au filet.

Les Canadiens confirment officiellement leur troisième position dans la Division Atlantique. La formation de Martin St-Louis jouera donc son premier match de séries éliminatoires à Tampa Bay, face au Lightning.

Le Tricolore peut se targuer d’avoir offert à ses partisans une saison plus que mémorable, notamment grâce aux 51 buts de Cole Caufield et aux 101 points de Nick Suzuki. L'équipe la termine avec une fiche de 48-24-10 et 106 points au classement.

Ne manquez pas le premier match de la série Canadiens-Lightning, dimanche soir, avec Dany Dubé et Martin McGuire, sur les plateformes de votre station Cogeco Média.