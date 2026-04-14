Majorité pour le parti Libéral

Les conservateurs et les néo-démocrates sont les grands perdants des élections partielles qui ont eu lieu lundi soir, estime le chroniqueur Dimitri Soudas.

En porte-à-porte dans la circonscription de Terrebonne dans les derniers jours, il explique que plusieurs bloquistes/souverainistes lui ont avoué qu'ils voteraient pour Mark Carney.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le bilan de ces partielles au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant.