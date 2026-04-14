Majorité pour le parti Libéral

Les conservateurs et les néo-démocrates sont les grands perdants des élections partielles qui ont eu lieu lundi soir, estime le chroniqueur Dimitri Soudas.
En porte-à-porte dans la circonscription de Terrebonne dans les derniers jours, il explique que plusieurs bloquistes/souverainistes lui ont avoué qu'ils voteraient pour Mark Carney.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le bilan de ces partielles au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant.
«Je parlais avec des députés conservateurs de l'Ouest il y a quelques jours et ils m'ont dit que si il y avait une élection générale aujourd'hui, les conservateurs perdraient tous leurs sièges à Calgary, sauf peut-être un.»