Retour des Championnats du Monde Route de l'UCI

Montréal accueillera, du 20 au 27 septembre 2026, les Championnats du Monde Route de l'UCI, marquant le retour de cet événement prestigieux en sol québécois après 52 ans.

Ce rassemblement d'envergure, le plus important depuis les Jeux olympiques de 1976, réunira 1000 athlètes de 80 pays différents.

En plus de la compétition élite, l'organisation a confirmé qu'un événement gratuit sera ouvert à la population montréalaise pour permettre aux citoyens de rouler sur le parcours officiel.

Écoutez Philippe Bonneville aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

La Ville de Montréal et le comité d’organisation local travaillent déjà d'arrache-pied pour assurer la sécurité des cyclistes et la qualité de la chaussée.

Des investissements majeurs sont prévus, incluant un budget de 29 millions de dollars en fonds publics et privés, en plus de 20 millions de dollars en biens et services fournis par la Ville, notamment pour la réfection des routes et la sécurité policière.