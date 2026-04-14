Le gouvernement Carney a annoncé mardi matin la suspension de la taxe fédérale de 10 cents à la pompe sur le litre d'essence pour la période estivale.

Ottawa prend la même décision pour le diesel, alors que chaque litre sera soulagé de quatre cents durant la même période.

Une mesure sera aussi mise en place pour le carburant d'avion, mais les données fournies ne permettent pas de chiffrer la hauteur du montant dans cette division pour le moment.

Le premier ministre, Mark Carney, qui considère que le soutien des citoyens est un devoir, a estimé le coût des mesures à 2,4 milliards. Il a aussi évoqué l'idée que certaines provinces pourraient prendre la même décision.

Le congé de taxe s'échelonnera du 20 avril au 7 septembre et servira à soulager les ménages face à l'incertitude au Moyen-Orient.