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Contre les Flyers

Les Canadiens perdent leur dernier match de la saison avant les séries

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 avril 2026 05:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Canadiens perdent leur dernier match de la saison avant les séries
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les joueurs de Martin St-Louis ont été défaits 4-2, mardi soir, contre les Flyers de Philadelphie à l’occasion de leur dernier match de la saison régulière.

Le Tricolore est ainsi assuré de terminer à la troisième position du classement de la division Atlantique et devra jouer les deux premières rencontres de sa série contre le Lightning à Tampa. 

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le bilan de ce match, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Les autres affiches des séries de la LNH se confirment;
  • Les Blue Jays essayent de reprendre les rênes du début de leur saison;
  • La ville de Vancouver intéressée par l’obtention d’une équipe de baseball majeur.

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