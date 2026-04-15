Les joueurs de Martin St-Louis ont été défaits 4-2, mardi soir, contre les Flyers de Philadelphie à l’occasion de leur dernier match de la saison régulière.

Le Tricolore est ainsi assuré de terminer à la troisième position du classement de la division Atlantique et devra jouer les deux premières rencontres de sa série contre le Lightning à Tampa.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le bilan de ce match, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

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