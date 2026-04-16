Dossiers en attente entre Québec et Ottawa

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, et le premier ministre du Canada, Mark Carney, vont se rencontrer vendredi dans un contexte de négociations sur plusieurs dossiers entre les deux gouvernements.

Que ce soit en ce qui a trait à l'enveloppe du transport en commun, celle des infrastructures ou encore du logement, la rencontre, en apparence courtoise, pourrait s'avérer l'occasion de régler certains enjeux.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas faire son analyse de politique fédérale au micro de Philippe Cantin, jeudi.