Fréchette désignée première ministre du Québec

Bien qu'elles n'appartiennent pas à la même famille politique, l'ancienne première ministre péquiste voit dans la nomination de Christine Fréchette à titre de première ministre désignée, et cheffe de la CAQ, une «victoire pour l'égalité entre hommes et femmes».
Mme Fréchette deviendra officiellement, mercredi à 16 h, la deuxième femme à occuper cette fonction dans l'histoire de la province.
Écoutez la réaction de sa prédécésseure, la toute première femme première ministre du Québec, Pauline Marois, mardi après-midi, au Québec maintenant.
Mme Marois témoigne que le parcours des femmes au pouvoir reste parsemé d'obstacles particuliers, notant qu'on a souvent tendance à les attaquer «plus brutalement» et à scruter leur apparence physique de manière disproportionnée par rapport à leurs collègues masculins.
«Quand ça va mal [dans un parti politique], quand on est au bord du précipice, tournons-nous vers une femme, on a peut-être une chance de s'en sortir.»