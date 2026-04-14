Fréchette désignée première ministre du Québec

Bien qu'elles n'appartiennent pas à la même famille politique, l'ancienne première ministre péquiste voit dans la nomination de Christine Fréchette à titre de première ministre désignée, et cheffe de la CAQ, une «victoire pour l'égalité entre hommes et femmes».

Mme Fréchette deviendra officiellement, mercredi à 16 h, la deuxième femme à occuper cette fonction dans l'histoire de la province.

Écoutez la réaction de sa prédécésseure, la toute première femme première ministre du Québec, Pauline Marois, mardi après-midi, au Québec maintenant.

Mme Marois témoigne que le parcours des femmes au pouvoir reste parsemé d'obstacles particuliers, notant qu'on a souvent tendance à les attaquer «plus brutalement» et à scruter leur apparence physique de manière disproportionnée par rapport à leurs collègues masculins.