Face aux Flyers

Alors que les Flyers sont officiellement qualifiés pour les séries, le Tricolore est toujours dans la course pour la deuxième place au classement de l’Atlantique.

Les joueurs de Martin St-Louis devront toutefois attendre à mercredi pour connaître le dénouement de cette course, puisque le Lightning terminera sa saison à domicile face aux Rangers.

Plusieurs joueurs de chaque côté pourraient malgré tout profiter d’une pause pour le match de mardi soir.

Chez les Canadiens, Phillip Danault, Josh Anderson et Mike Matheson ont quitté tardivement la glace, ce qui est habituellement le signe d’une absence lors de la rencontre à venir.

Écoutez Meeker Guerrier, chroniqueur sportif aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Le gardien Jakub Dobeš devrait être devant le filet, lui qui vise la marque des 30 victoires.