 Aller au contenu
Face aux Flyers

Un dernier tour de piste en saison régulière pour le Tricolore mardi soir

par 98.5

0:00
4:21

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 avril 2026 16:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Un dernier tour de piste en saison régulière pour le Tricolore mardi soir
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Alors que les Flyers sont officiellement qualifiés pour les séries, le Tricolore est toujours dans la course pour la deuxième place au classement de l’Atlantique.

Les joueurs de Martin St-Louis devront toutefois attendre à mercredi pour connaître le dénouement de cette course, puisque le Lightning terminera sa saison à domicile face aux Rangers.

Plusieurs joueurs de chaque côté pourraient malgré tout profiter d’une pause pour le match de mardi soir.

Chez les Canadiens, Phillip Danault, Josh Anderson et Mike Matheson ont quitté tardivement la glace, ce qui est habituellement le signe d’une absence lors de la rencontre à venir.

Écoutez Meeker Guerrier, chroniqueur sportif aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Le gardien Jakub Dobeš devrait être devant le filet, lui qui vise la marque des 30 victoires.

Vous aimerez aussi

«J'ai vu un peu de frustration dans le jeu de Dobes»
Les amateurs de sports
«J'ai vu un peu de frustration dans le jeu de Dobes»
0:00
9:43
«Suzuki est le meilleur joueur de centre des Canadiens que j'ai vu jouer»
Les amateurs de sports
«Suzuki est le meilleur joueur de centre des Canadiens que j'ai vu jouer»
0:00
21:03
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Je ne voulais pas faire de true crime avec des cas connus» -Paul Arcand
Rattrapage
Nouveau balado intitulé «l'agresseur inconnu»
«Je ne voulais pas faire de true crime avec des cas connus» -Paul Arcand
«C'est toutes les femmes qui sont gagnantes» -Pauline Marois
Rattrapage
Fréchette désignée première ministre du Québec
«C'est toutes les femmes qui sont gagnantes» -Pauline Marois
Fin de la taxe d'accise sur l'essence: «Il va falloir que l'argent revienne»
Rattrapage
Manque à gagner du gouvernement fédéral
Fin de la taxe d'accise sur l'essence: «Il va falloir que l'argent revienne»
La célèbre comédie musicale Grease reprend vie à Montréal
Rattrapage
Dès décembre
La célèbre comédie musicale Grease reprend vie à Montréal
Les Libéraux obtiennent la majorité à la Chambre des Communes
Rattrapage
Élections partielles difficiles pour Poilièvre
Les Libéraux obtiennent la majorité à la Chambre des Communes
Cyclisme: 1000 athlètes de 80 pays différents à Montréal en septembre
Rattrapage
Retour des Championnats du Monde Route de l'UCI
Cyclisme: 1000 athlètes de 80 pays différents à Montréal en septembre
Sport scolaire : Le cri du cœur d’un père fait écho à travers la province
Rattrapage
L'élite avant le plaisir?
Sport scolaire : Le cri du cœur d’un père fait écho à travers la province
Céline Dion fait exploser l'industrie du tourisme à Paris
Rattrapage
16 concerts cet automne
Céline Dion fait exploser l'industrie du tourisme à Paris
Trump contre Léon XIV: la gaffe de trop pour le président américain?
Rattrapage
Des militants MAGA de longue date furieux
Trump contre Léon XIV: la gaffe de trop pour le président américain?
«Plusieurs caquistes songent à rejoindre le Parti conservateur d'Éric Duhaime»
Rattrapage
Victoire de Christine Fréchette
«Plusieurs caquistes songent à rejoindre le Parti conservateur d'Éric Duhaime»
«Ce qu'elle devra faire pour renverser la tendance relève de l'exploit»
Rattrapage
Entrée en poste de Christine Fréchette
«Ce qu'elle devra faire pour renverser la tendance relève de l'exploit»
«On sentait une certaine dose de nervosité de la part de Madame Fréchette»
Rattrapage
À son premier jour comme cheffe de la CAQ
«On sentait une certaine dose de nervosité de la part de Madame Fréchette»
«C'est le couronnement de toute une saison pour Suzuki»
Rattrapage
Plateau des 100 points
«C'est le couronnement de toute une saison pour Suzuki»
Fin de l'ère Orbán: «Certains ont l'impression de retrouver leurs libertés»
Rattrapage
Hongrie
Fin de l'ère Orbán: «Certains ont l'impression de retrouver leurs libertés»