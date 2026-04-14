Nouveau balado intitulé «l'agresseur inconnu»

Paul Arcand présente sa nouvelle série balado, L'agresseur inconnu, qui aborde le cas d'un violeur en série jamais retrouvé par la police.

Il explique qu'il y a beaucoup de cas non résolus au SPVM et que les cinq épisodes se penchent sur ce qui se passe dans la tête d'un agresseur.

Est-il toujours en vie? Commet-il toujours des agressions?

Écoutez l'animateur Paul Arcand aborder ce balado à l'émission Le Québec maintenant, mardi.