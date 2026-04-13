Saison de 100 points

Tony Marinaro décortique la saison des Canadiens et souligne l'exploit de Nick Suzuki qui atteint le plateau des 100 points, dimanche, face aux Islanders.

Écoutez Tony Marinaro discuter des performances du capitaine des Canadiens, lundi, au micro de Mario Langlois.

L'animateur affirme que le capitaine du Tricolore a désormais sa place aux côtés des plus grands centres de l'organisation.