Saison de 100 points

Tony Marinaro décortique la saison des Canadiens et souligne l'exploit de Nick Suzuki qui atteint le plateau des 100 points, dimanche, face aux Islanders.
Écoutez Tony Marinaro discuter des performances du capitaine des Canadiens, lundi, au micro de Mario Langlois.
L'animateur affirme que le capitaine du Tricolore a désormais sa place aux côtés des plus grands centres de l'organisation.
«Je suis né en 72. Mes souvenirs de hockey date de 79. Le but de Lafleur, le but de Lambert, la finale de la Coupe Stanley, Bob Gainey qui gagne le trophée Conn Smyth. J'ai beaucoup plus de souvenirs des années 80. Parce qu'évidemment, en 79, j'avais six ans et demi. Jacques Lemaire, il était vraiment, vraiment bon, mais comme je n'ai pas beaucoup de souvenirs des années 70, Nick Suzuki, c'est le meilleur joueur de centre des Canadiens de Montréal que j'ai jamais vu de ma vie.»
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