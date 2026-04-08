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Arts et techonologies

Musiques composées par l’IA: de plus en plus difficile de faire la différence

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 avril 2026 06:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Musiques composées par l’IA: de plus en plus difficile de faire la différence
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le monde de la musique fait face à l’apparition massive de nouveaux groupes qui empruntent tous les traits aux musiques country populaires aux États-Unis.

Le problème? Les membres du groupe n’existent pas et les chansons sont composées par l’intelligence artificielle.

Ces titres produits exclusivement par les technologies artificielles connaissent beaucoup de succès, si bien qu’ils se placent dans les classements des principales plateformes d’écoute.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson présenter ces compositions 2.0, mercredi, à l’émission de Patrick Lagacé.

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