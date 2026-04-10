Bumble teste un entremetteur virtuel

L'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde des applications de rencontre.

Des applications comme Tinder, Hinge ou Bumble proposent des fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle pour la sélection de photos ou pour suggérer des phrases d’accroche.

L'arrivée d'avatars « wingmen » qui interagissent entre eux pour optimiser les matchs suscite toutefois des craintes chez les spécialistes.

Écoutez les explications de la chroniqueuse Fadwa Lapierre, vendredi, à La commission.