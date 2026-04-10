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Bumble teste un entremetteur virtuel

Applications de rencontre: comment l'IA veut sauver votre vie amoureuse?

par 98.5

0:00
11:51

Entendu dans

La commission

le 10 avril 2026 14:22

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Applications de rencontre: comment l'IA veut sauver votre vie amoureuse?
L'application Bumble teste un entremetteur virtuel / Diego / Adobe Stock

L'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde des applications de rencontre.

Des applications comme Tinder, Hinge ou Bumble proposent des fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle pour la sélection de photos ou pour suggérer des phrases d’accroche.

L'arrivée d'avatars « wingmen » qui interagissent entre eux pour optimiser les matchs suscite toutefois des craintes chez les spécialistes.

Écoutez les explications de la chroniqueuse Fadwa Lapierre, vendredi, à La commission.

«Bumble développe la fonctionalité du ''wingmen'', et c'est un peu pour contrer ce qu'on appelle la "fatigue de Tinder". Ça fait plus de dix ans que les applications ont la cote et les gens sont tannés de passer du temps là-dessus ; ils ont l'impression de tourner en rond. Alors, ces petits "matchmakers" professionnels vont faire le boulot pour toi.»

Fadwa Lapierre

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