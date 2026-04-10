Bumble teste un entremetteur virtuel

L'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde des applications de rencontre.
Des applications comme Tinder, Hinge ou Bumble proposent des fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle pour la sélection de photos ou pour suggérer des phrases d’accroche.
L'arrivée d'avatars « wingmen » qui interagissent entre eux pour optimiser les matchs suscite toutefois des craintes chez les spécialistes.
Écoutez les explications de la chroniqueuse Fadwa Lapierre, vendredi, à La commission.
«Bumble développe la fonctionalité du ''wingmen'', et c'est un peu pour contrer ce qu'on appelle la "fatigue de Tinder". Ça fait plus de dix ans que les applications ont la cote et les gens sont tannés de passer du temps là-dessus ; ils ont l'impression de tourner en rond. Alors, ces petits "matchmakers" professionnels vont faire le boulot pour toi.»