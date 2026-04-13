Retour avec Michigan

Pat Brisson, l'un des agents les plus influents du monde du hockey, aborde la décision de son protégé Michael Hage de ne pas signer avec les Canadiens de Montréal cette saison afin de jouer une année de plus dans le circuit universitaire.

Écoutez l'agent de Michael Hage, Pat Brisson, discuter du dossier de son client, lundi, en compagnie de Mario Langlois.

Ce dernier affirme que la décision a été prise selon le souhait du joueur et avec le support de l'organisation des Canadiens.