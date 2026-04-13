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Retour avec Michigan

Décision de Michael Hage:«C'est un marathon, pas un sprint» -Pat Brisson

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 avril 2026 20:30

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Décision de Michael Hage:«C'est un marathon, pas un sprint» -Pat Brisson
Michael Hage disputera une troisième saison avec les Wolverines du Michigan. / La Presse Canadienne

Pat Brisson, l'un des agents les plus influents du monde du hockey, aborde la décision de son protégé Michael Hage de ne pas signer avec les Canadiens de Montréal cette saison afin de jouer une année de plus dans le circuit universitaire.

Écoutez l'agent de Michael Hage, Pat Brisson, discuter du dossier de son client, lundi, en compagnie de Mario Langlois.

Ce dernier affirme que la décision a été prise selon le souhait du joueur et avec le support de l'organisation des Canadiens.

«Je pense que chaque dossier, faut que tu les approches d'une façon différente. C'est une question de timing et d'opportunité. Michael Hage est capable de jouer dans la Ligue nationale cette année. Il peut jouer dans la Ligue américaine aussi. Il a le talent. On a pris une décision d'équipe et Michael voulait revenir une autre année à Michigan. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Il a 20 ans. Il va continuer d'apprendre et de se renforcer physiquement et mentalement.»

Pat Brisson

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