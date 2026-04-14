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Trois élections partielles remportées pour le PLC

Victoire dans Terrebonne: les libéraux sont majoritaires

par 98.5 | Modifié le 14 avril 2026 à 08:33

Victoire dans Terrebonne: les libéraux sont majoritaires
Tatiana Auguste a confirmé sa victoire face à la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagné avec plus de 700 voix d’avance, dans Terrebonne, lundi. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

À écouter

«Carney a marqué un tour du chapeau, Pierre Poilievre patine dans le vide»

Avec

Patrick Lagacé
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Dimitri Soudas
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Le Parti libéral du Canada a remporté les trois élections partielles fédérales qui avaient lieu lundi.

Les victoires en Ontario et au Québec ont permis à la formation de Mark Carney d’obtenir la majorité à la Chambre des communes avec 174 sièges.

Les circonscriptions concernées sont les suivantes : University—Rosedale, Scarborough-Sud-Ouest et Terrebonne.

Au Québec, la libérale Tatiana Auguste a confirmé sa victoire face à la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagné grâce à plus de 700 voix d’avance.

La Cour suprême avait ordonné l’annulation du précédent scrutin, que Madame Auguste avait remporté avec une voix d’avance, après que des irrégularités eurent été observées.

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