Trois élections partielles remportées pour le PLC

Le Parti libéral du Canada a remporté les trois élections partielles fédérales qui avaient lieu lundi.

Les victoires en Ontario et au Québec ont permis à la formation de Mark Carney d’obtenir la majorité à la Chambre des communes avec 174 sièges.

Les circonscriptions concernées sont les suivantes : University—Rosedale, Scarborough-Sud-Ouest et Terrebonne.

Au Québec, la libérale Tatiana Auguste a confirmé sa victoire face à la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagné grâce à plus de 700 voix d’avance.

La Cour suprême avait ordonné l’annulation du précédent scrutin, que Madame Auguste avait remporté avec une voix d’avance, après que des irrégularités eurent été observées.