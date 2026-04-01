Consommation d'eau

Le Québec vit une crise des infrastructures en eau: c’est ce que rapporte une nouvelle étude du Groupe tactique de l’eau.

Le groupe dénonce un sous-financement du gouvernement à l’approche des élections provinciales. Sans financement adéquat, le groupe craint qu’on voie bientôt des impacts sur la construction de logements au Québec et leur abordabilité.

Par exemple, plus de 36 000 logements ne peuvent sortir de terre en raison de moratoires sur la construction dans une quarantaine de municipalités, car les infrastructures d’eau sont désuètes. Le Québec est la 2e province au pays qui consomme le plus d’eau, et les infrastructures n’arrivent plus à répondre à la demande.

Écoutez à ce sujet le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier explique que la ville gère efficacement l’eau grâce à des compteurs d’eau implantés depuis la fin des années 1970, appliquant le principe d’utilisateur-payeur.

Repentigny affiche une consommation annuelle inférieure à l’objectif national de 220 mètres cubes par citoyen, grâce à des mesures incitatives et des subventions environnementales.

Nicolas Dufour souligne la crise des infrastructures d’eau au Québec (50 milliards de dollars nécessaires), l’importance d’un plan national, et la difficulté d’implanter ces pratiques dans des villes déjà bâties comme Montréal.