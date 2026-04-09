Selon les informations de Dimitri Soudas

Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie parlementaire canadienne, un gouvernement élu minoritaire pourrait devenir majoritaire sans passer par des élections générales.

Le parti Libéral du Canada, qui se trouve dans cette situation, a annoncé qu'une députée conservatrice joindrait ses rangs. Il ne lui manque donc plus qu'un élu pour atteindre la majorité.

Ayant parlé avec plus de 30 députés conservateurs, le chroniqueur Dimitri Soudas explique que six d'entre eux songent à rejoindre le gouvernement libéral.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas révéler le tout au micro de Philippe Cantin, jeudi, au Québec maintenant.