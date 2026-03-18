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Ligue nationale de hockey

Plafond salarial: 18 millions $ d'augmentation pour les deux prochaines années

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 18 mars 2026 21:24

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Plafond salarial: 18 millions $ d'augmentation pour les deux prochaines années
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les finances de la Ligue nationale de hockey sont au beau fixe;
  • Le plafond salarial sera en forte hausse lors des deux prochaines années;
  • Des fédérations sportives d'Europe ne veulent pas voir la Russie lors de la Coupe du monde de 2028;
  • On discute du plafond salarial... durant les séries éliminatoires;
  • Droits de diffusion en français des matchs des Canadiens au Québec: le portrait n'est toujours pas complet;
  • Le Venezuela remporte la classique mondiale de baseball contre les États-Unis: Filosa, présent sur place en Floride, raconte la soirée bruyante au possible;
  • Carrière exceptionnelle: un 900e but pour Lionel Messi;
  • On suit le dossier Antoine Griezmann.

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