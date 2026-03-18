Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les finances de la Ligue nationale de hockey sont au beau fixe;
- Le plafond salarial sera en forte hausse lors des deux prochaines années;
- Des fédérations sportives d'Europe ne veulent pas voir la Russie lors de la Coupe du monde de 2028;
- On discute du plafond salarial... durant les séries éliminatoires;
- Droits de diffusion en français des matchs des Canadiens au Québec: le portrait n'est toujours pas complet;
- Le Venezuela remporte la classique mondiale de baseball contre les États-Unis: Filosa, présent sur place en Floride, raconte la soirée bruyante au possible;
- Carrière exceptionnelle: un 900e but pour Lionel Messi;
- On suit le dossier Antoine Griezmann.