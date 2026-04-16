Grève de trois jours en cours

Les cols bleus de Montréal, en grève de trois jours jusqu'à samedi matin, ont manifesté bruyamment à l'intersection névralgique des boulevards Pie-IX et Sherbrooke.

Cette mobilisation a forcé la STM à dévier cinq lignes d'autobus majeures, dont le service rapide par bus Pie-IX qui transporte des milliers de personnes par jour.

Le syndicat dénonce l'impasse des négociations, jugeant l'offre d'augmentation salariale de 11 % sur cinq ans insuffisante et critiquant le recours excessif à la sous-traitance.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Média, expliquer le tout, jeudi au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.