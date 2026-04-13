36% des Canadiens font des heures non rémunérées

Environ 36 % des Canadiens effectuent au moins six heures de travail non rémunéré par semaine, selon de nouvelles données d’ADP Research. Le phénomène est encore plus prononcé chez les jeunes âgés de 27 à 39 ans.

Vous arrive-t-il de travailler gratuitement pour votre employeur? C'est la question que pose Marie-Eve Tremblay à ses auditeurs lundi.

Écoutez Jacques Forest, psychologue, professeur titulaire à l’ESG de l’UQAM, accompagner cette discussion de l'émission Radio Textos.