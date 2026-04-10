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Santé Québec a recours à un nuage américain

«Il est faux de croire que les États-Unis vont se servir dans nos données»

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Entendu dans

Radio textos

le 10 avril 2026 10:32

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Il est faux de croire que les États-Unis vont se servir dans nos données»
Radio textos / Cogeco Média

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique du Québec, Gilles Bélanger, a exprimé ses inquiétudes vis-à-vis du déploiement du dossier numérique de Santé Québec, notamment en lien avec la protection des données.

Le problème soulevé par le ministre est l'utilisation des nuages numériques américains pour protéger les données.

Faites-vous confiance à Santé Québec pour protéger vos données ?

Écoutez les explications de l'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, vendredi, à Radio textos.

«C’est une légende urbaine de croire que, parce que les données sont aux États-Unis, ils vont s'y servir comme bon leur semble. Non, c'est totalement faux. Aucune compagnie ne voudrait s'exposer ainsi ; ce serait un véritable fouillis judiciaire que de démêler tout ça. Voyons donc !

Steve Waterhouse

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