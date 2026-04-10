Santé Québec a recours à un nuage américain

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique du Québec, Gilles Bélanger, a exprimé ses inquiétudes vis-à-vis du déploiement du dossier numérique de Santé Québec, notamment en lien avec la protection des données.

Le problème soulevé par le ministre est l'utilisation des nuages numériques américains pour protéger les données.

Faites-vous confiance à Santé Québec pour protéger vos données ?

Écoutez les explications de l'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, vendredi, à Radio textos.